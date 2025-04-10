Дубль и ассист Месси помогли "Интеру" Майами выбить клуб украинца с Кубка чемпионов КОНКАКАФ (видео)

Лионель Месси

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Дубль и ассист звездного аргентинского форварда Лионеля Месси помогли "Интеру" Майами победить "Лос-Анджелес" украинского защитника Артема Смолякова в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лос-Анджелеса". Однако в ответном матче клуб, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, сумел нивелировать отставание, одержав победу со счетом 3:1 .

Все началось с того, что на 9-й минуте "Лос-Анджелес" открыл счет в матче благодаря голу Аарона Лонга.

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На 31-й минуте Месси мог сравнять счет в поединке, но его гол был отменен – аргентинец разыграл штрафной без свистка арбитра.

Впрочем, уже через четыре минуты Лео забил по правилам, из пределов штрафной точно пробив в дальнюю "девятку".

После перерыва майамцы восстановили паритет в доматчевом противостоянии – на 61-й минуте Месси отдал результативную передачу, после которой гол забил Ноа Аллен.

А на 84-й минуте Месси оформил дубль, реализовав пенальти. Так что "Интер" Майами триумфовал 3:2 по сумме двух матчей и пробился в следующую стадию турнира.

Украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков провел весь матч на скамейке для запасных.

В феврале этого года Смоляков перешел в "Лос-Анджелес" из житомирского "Полесья", подписав контракт до 2028 года.

Обзор матча "Интер" Майами – "Лос-Анджелес"

В полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ команда Месси встретится с канадским "Ванкувер Уайткэпс". Первый матч состоится 23 апреля, ответный поединок – 30 апреля.

В другом полуфинале турнира сразятся два мексиканских клуба – "Тигрес" и "Крус Асуль".

Ранее сообщалось, что игрок "Барселоны" повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов.