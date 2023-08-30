Дубль и ассист: Роналду помог "Аль-Насру" устроить разгром в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Португалец забил пять голов в последних двух матчах.

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду помог своему клубу разбить "Аль-Шабаб" в домашнем поединке 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 4:0 .

38-летний португалец вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут. За это время Роналду отличился двумя голами с пенальти, а также отдал результативную передачу на Садио Мане.

Еще один мяч в составе "Аль-Насра" забил Султан Аль-Ганнам. Отметим, что во втором тайме Кришитану мог оформлять хет-трик, но дал возможность пробить 11-метровый своему одноклубнику Абдулрахману Гарибу, однако тот не реализовал пенальти.

Обзор матча

Таким образом, в двух последних матчах "Аль-Насра" Роналду забил пять мячей. Ранее он отличился хет-триком в игре с "Аль-Фатом" (5:0). К слову, на счету Мане в этих поединках три гола.

После четырех туров "Аль-Наср" (6 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Лидируют действующий чемпион – "Аль-Иттихад" – и "Аль-Ахли", имеющие по 12 баллов.

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