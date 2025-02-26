Дубль и ассист Яремчука помогли "Олимпиакосу" уничтожить АЕК в первом полуфинале Кубка Греции

Форвард сборной Украины и "Олимпиакоса" Роман Яремчук оформил дубль и ассист в первом полуфинальном матче Кубка Греции против АЕКа.

29-летний украинец вышел в стартовом составе и на 19-й минуте отдал результативную передачу, а затем забил два гола – на 22-й на 54-й минутах.

Встреча закончилась разгромной победой команды Яремчука со счетом 6:0. Украинец был заменен на 73-й минуте.

Ответный поединок между АЕКом и "Олимпиакосом" состоится 2 апреля в Афинах. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал.

Добавим, в этом сезоне Роман отличился 4 голами и 2 ассистами в 22 матчах за "Олимпиакос".

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