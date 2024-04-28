Дубль и два ассиста Месси позволили "Интеру" Майами разгромом закрепиться на вершине МЛС (видео)

В этом сезоне МЛС аргентинец уже забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 7 поединках.

Звездный форвард "Интера" Майами Лионель Месси стал героем выездного матча 11-го тура регулярного чемпионата МЛС против "Нью-Ингленд Революшн" ( 1:4 ).

36-летний аргентинец сыграл полный поединок, отличившись двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Гости попустили уже на первой минуте – отличился Томас Чанкалай. На 32-й минуте Месси сравнял счет во встрече после передачи Роберта Тейлора.

Во втором тайме Лео оформил дубль – на этот раз он на 68-й минуте отправил мяч в ворота соперника, воспользовавшись пасом Серхио Бускетса, с которым раньше вместе играл за "Барселону".

В конце матча Месси принял участие в еще двух голах своей команды, ассистируя Бенджамину Кремаски и Луису Суаресу, который является его давним другом еще со времен совместных выступлений в составе "Барселоны".

Отметим, что в этом сезоне Месси провел 7 матчей в МЛС, забив 9 голов и отдав 8 ассистов.

К слову, украинский защитник Сергей Кривцов не попал в заявку на поединок – экс-игрок донецкого "Шахтера" не играет за клуб с 23 марта, а продолжает восстанавливаться от травмы.

Обзор матча "Нью-Ингленд Революшн" – "Интер" Майами

Победа позволила клубу из Майами, владельцем которого является знаменитый экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, стать единоличным лидером Восточной конференции. Отрыв Месси и Ко от "Цинцинатти", который с матчем в запасе идет вторым, составляет три зачетных пункта. "Нью-Ингленд Революшн" (4 балла) замыкает турнирную таблицу.

Следующий матч "Интер" Майами проведет 5 мая дома против "Нью Йорк Ред Буллс" в рамках очередного тура МЛС.

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