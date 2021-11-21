Дубль Ибрагимовича не помог: "Милан" в сверхрезультативном матче потерпел первое поражение в сезоне Серии А (видео)

"Россонери" не воспользовались шансом возглавить турнирную таблицу.
"Милан" на выезде неожиданно проиграл "Фиорентине" в матче 13-го тура итальянской Серии А - 3:4.
В первом тайме хозяева шокировали "россонери" двумя голами, которые забили Альфред Данкан и Риккардо Сапонара.
На 60-й минуте "фиалки" довели дело до разгрома - отличился Душан Влахович.
Подопечные Стефано Пиоли не опустили руки и сумели сократить отставание до минимума - дубль оформил Златан Ибрагимович.
Однако на 85-й минуте "Фиорентина" забила четвертый гол в ворота "Милана" - Влахович сделал дубль. На шестой компенсированной минуте защитник "фиалок" Лоренцо Венути срезал мяч в свои ворота, однако отыграться у "россонери" уже не было времени.
- Для "Милана" это поражение стало первым в текущем сезоне Серии А. До этого подопечные Пиоли одержали 10 побед и два раза сыграли вничью.
- "Россонери" (32 балла) не сумели обойти "Наполи" (32) на вершине турнирной таблицы. 21 ноября "партенопейцы" могут выйти в единоличные лидеры чемпионата, если возьмут очки в матче с "Интером". "Фиорентина" (21 балл) поднялась на шестую позицию.
- В 14-м туре Серии А "Милан" 28 ноября примет "Сассуоло", а "фиалки" днем ранее приедут в гости к "Эмполи".
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