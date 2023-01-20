Дубль Криштиану, гол Лео: Роналду и Месси устроили сверхрезультативный спарринг в Саудовской Аравии

В четверг, 19 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч в рамках выставочного тунира Winter Tour-2023 между французским ПСЖ и объединенной командой игроков местных клубов "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср".

Битва между двумя легендами мирового футбола – Лионелем Месси и Криштиану Роналду – завершилось со счетом 4:5 в пользу команды триумфатора чемпионата мира-2022.

В первом тайме команды по два раза поразили ворота друг друга. На дубль Роналду, отличившегося с пенальти и с игры, парижане ответили голами Месси и Маркиньоса. Кроме того, Неймар в компенсированное к первому тайму время не реализовал пенальти.

Добавим, что в конце первого тайма с поля был удален защитник парижан Хуана Берната за фол последней надежды.

После перерыва зрители увидели еще пять мячей – два в исполнении объединенной команды саудитов и три от парижского клуба. За хозяев забивали Чжанг Хьюн Су и Талиска. В свою очередь, за ПСЖ отличились Серхио Рамос, Юго Экитике и Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

Лучшим игроком товарищеского матча был признан Роналду. Это был его дебютный поединок в Саудовской Аравии.

Фото: Associated Press

Обзор матча

Напомним, в конце декабря прошлого года португалец перебрался в "Аль-Наср", подписав контракт до лета 2025 года. В новом клубе он будет зарабатывать "космические" 200 миллионов долларов в год.

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