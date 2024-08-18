Дубль Левандовски: "Барселона" с новым тренером обыграла "Валенсию" на старте Ла Лиги (видео)

Каталонцы одержали волевую победу в первом матче под руководством Ханси Флика.

"Барселона" на выезде обыграла "Валенсию" в матче первого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Месталья" завершился со счетом 1:2 .

В конце первого тайма команды обменялись голами. На 44-й минуте Уго Дуро вывел "летучих мышей" вперед, но 45+5-й минуте Роберт Левандовски сравнял счет, замкнув прострел 17-летнего Ламина Ямаля.

В начале второго тайма Левандовски оформил дубль – польский форвард на 49-й минуте реализовал пенальти. Отыграться "Валенсия" уже не сумела.

Обзор матча "Валенсия" – "Барселона"

Отметим, что это был первый официальный матч "Барселоны" под руководством Ханси Флика, который в конце мая заменил на посту главного тренера Хави Эрнандеса.

В следующем туре чемпионата Испании "сине-гранатовые" 24 августа примут "Атлетик" Бильбао. Днем ранее "летучие мыши" на выезде посоревнуются с "Сельтой".

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