Дубль Мбаппе не помог: ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Франции (видео)

ПСЖ потерпел поражение от "Ниццы" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции – 2:3 .

В первом тайме команды обменялись голами. На 21-й минуте гостей вывел вперед Терем Моффи, но уже через восемь минут счет в игре сравнял Килиан Мбаппе.

Сразу после перерыва "Ницца" усилиями Гаэтана Лаборда снова захватила лидерство, а на 68-й минуте увеличила свое преимущество благодаря точному удару Моффи, который оформил дубль.

В конце матча парижане сократили отставание – на 87-й минуте Мбаппе забил свой второй гол в этом поединке, однако спастись от поражения действующему чемпиону не удалось.

Обзор матча

Для ПСЖ это первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Команда Луиса Энрике с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Ницца" с 9 баллами идет на второй позиции.

В следующем туре ПСЖ 24 сентября дома встретится с "Марселем", а "Ницца" 22 сентября на выезде сыграет против "Монако".

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