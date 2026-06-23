Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и выйти в плей-офф ЧМ-2026

Франция — Ирак / © Associated Press

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Сборная Франции разгромила команду Ирака в матче второго тура группы I чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lincoln Financial Field" в американском городе Филадельфия завершился со счетом 3:0 .

"Ле Блэ" открыли счет на 14-й минуте встречи, когда Килиан Мбаппе с линии штрафной площадки пробил в дальний угол с передачи Майкла Олисе.

Франция — Ирак / © Associated Press

После первого тайма матч прервали из-за грозы. Пауза в игре затянулась на длительное время — это связано с особыми правилами безопасности в США.

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Франция — Ирак / © Associated Press

Франция — Ирак / © Associated Press

После возвращения на поле Мбаппе на старте второго тайма оформил дубль — на 54-й минуте он забил с передачи Усмана Дембеле.

Франция — Ирак / © Associated Press

Для Килиана это 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира. Теперь он делит с экс-форвардом сборной Германии Мирославом Клозе второе место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалей — рекорд принадлежит аргентинцу Лионелю Месси, который забил 18 мячей на ЧМ.

На 66-й минуте подопечные Дидье Дешама сделали счет разгромным — Дембеле на правом фланге штрафной площадки получил мяч от Олисе и отправил его в дальний угол.

Франция — Ирак / © Associated Press

В стартовом туре этой группы Франция одолела Сенегал (3:1), а Норвегия разбила Ирак (4:1).

В другом поединке 2-го тура квартета I норвежцы победили сенегальцев (3:2).

После второго тура Франция и Норвегия (по 6 очков) обеспечили себе выход в плей-офф. Сенегал и Ирак пока остаются без зачетных баллов.

В заключительном третьем туре Франция сыграет с Норвегией, а Ирак сразится с Сенегалом. Оба поединка состоятся 26 июня, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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