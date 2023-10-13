Дубль Мбаппе позволил Франции победить Нидерланды и оформить выход на Евро-2024 (видео)

"Ле Блэ" выиграли все шесть поединков квалификации на континентальное первенство.

Сборная Франции обыграла команду Нидерландов в матче 7-го тура отбора на Евро-2024. Встреча на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме завершилась со счетом 1:2 .

Героем поединка стал звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которому удалось оформить дубль.

24-летний форвард "трехцветных" открыл счет уже на седьмой минуте, а голевую передачу занес в свой актив Жонатан Клосс.

В начале второго тайма Мбаппе развил успех "Ле Блэ", забив свой второй гол в матче. На этот раз в роли ассистента выступил Адриан Рабьо.

На 83-й минуте "Оранжевые" сократили отставание в счете – Квилиндсхи Хартман отличился с передачи Стивена Бергвейна, однако спастись от поражения хозяевам не удалось.

Для подопечных Дидье Дешама эта победа стала шестой в шести поединках текущего отбора на континентальное первенство.

Обзор матча

В другом матче седьмого тура этой группы Греция на выезде победила Ирландию – 0:2.

Франция с 18 очками лидирует в группе B и досрочно гарантировала путевку на Евро-2024. Нидерланды (9 баллов) занимают третью позицию и отстают на три очка от Греции, которая провела на один матч больше. Замыкают квинтет Ирландия (3) и Гибралтар (0).

В следующем туре 16 октября Греция примет Нидерланды, а Гибралтар дома сыграет с Ирландией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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