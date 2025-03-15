Дубль Мбаппе позволил "Реалу" одолеть "Вильярреал" и выйти на первое место в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" на выезде одержал победу над "Вильярреалом" в матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 1:2 .

"Желтая субмарина" открыла счет уже на 7-й минуте встречи – отличился Хуан Фойт.

Впрочем, что до перерыва "сливочные" не только отыгрались, но и вышли вперед. Дубль оформил Килиан Мбаппе, у которого теперь 20 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Французский форвард лишь на один забитый мяч отстает в гонке бомбардиров от польского нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа, вызванный на матчи плей-офф Лиги наций против Украины.

Обзор матча "Вильярреал" – "Реал" Мадрид

Благодаря этой победе "Реал" (60 очков) возглавил турнирную таблицу Ла Лиги – "бланкос" на три балла опережают "Барселону", которая имеет два матча в запасе. "Вильярреал" (44 пункта) занимает пятое место.

В следующем туре Примеры "сливочные" 29 марта примут "Леганес", а "Желтая субмарина" днем позже на выезде сойдется с "Хетафе". Матчи состоятся после международной паузы.

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