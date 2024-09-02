Дубль Мбаппе принес "Реалу" без Лунина непростую победу над "Бетисом" в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома победил "Бетис" в заключительном матче 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Карло Анчелотти долгое время не могли забить и открыли счет лишь на 67-й минуте встречи – после передачи от Феде Вальверде своим первым голом в Примере отличился суперзвездный новичок Килиан Мбаппе.

На 75-й минуте "сливочные" закрепили свой успех – Мбаппе оформил дубль, реализовав пенальти. Гости ничем ответить не сумели.

Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "Реала" уже традиционно в этом сезоне защищал Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Бетис"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" (8 очков) вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от лидирующей "Барселоны" на 4 балла. "Бетис" (2 пункта) занимает 17-ю позицию.

В следующем туре Ла Лиги, после международной паузы, "сливочные" 14 сентября на выезде попытаются обыграть "Реал Сосьедад". Днем ранее "зелено-белые" примут "Леганес".

Читайте также:

"Жирона" с Цыганковым победила "Севилью" в матче чемпионата Испании (видео)

"Рома" с Довбиком сыграла вничью против "Ювентуса" в центральном матче 3-го тура Серии А (видео)

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" и догнал "Манчестер Сити" на вершине АПЛ (видео)