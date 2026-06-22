Дубль Месси принес Аргентине победу над Австрией и путевку в плей-офф ЧМ-2026

Аргентина — Австрия / © Associated Press

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Сборная Аргентины победила команду Австрии в матче второго тура группы J чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился со счетом 2:0 .

Уже на старте встречи "альбиселесте" заработали пенальти — Штефан Пош нарушил правила против Лаутаро Мартинеса в собственной штрафной площадке.

Однако капитан аргентинцев Лионель Месси на 9-й минуте не реализовал 11-метровый, не попав в ворота австрийцев.

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Аргентина — Австрия / © Associated Press

Аргентина — Австрия / © Associated Press

Впрочем, на 38-й минуте Месси реабилитировался — он в центре штрафной площадки ударом в касание в ближний угол замкнул прострел Факундо Медины с левого фланга.

Аргентина — Австрия / © Associated Press

Благодаря этому, Лео стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Это его 17-й гол на Мундиалях — 38-летний аргентинец обошел экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей.

В компенсированное время, на 90+5-й минуте, Месси оформил дубль, обновив свой рекорд по количеству голов на чемпионатах мира — 18 забитых мячей.

В стартовом туре аргентинцы благодаря хет-трику Лионеля Месси разгромили Алжир (3:0), в то время как австрийцы разобрались с Иорданией (3:1).

Сейчас Аргентина (6 очков) лидирует в квартете J и гарантировала себе выход в плей-офф. Австрия (3 балла) идет второй. Иордания и Алжир пока не набирали зачетных пунктов.

Другой поединок 2-го тура группы J между командами Иордании и Алжира состоится во вторник, 23 июня, в 06:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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