Дубль новичка и феерия Мудрика: "Шахтер" сенсационно уничтожил соперника в стартовом матче группы Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" провел матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23 против немецкого РБ "Лейпцига".

Донецкий "Шахтер" одолел немецкий РБ "Лейпциг" в матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:4 .

Счет матча открыл на 16-й минуте новичок "горняков" Марьян Швед. Он поджал голкипера соперников за пределами штрафной, тот ошибся, а Швед отправил круглого к пустым воротам.

Во втором тайме немцы сравняли счет – на 57-й минуте отличился Мохамед Симакан. Француз расстрелял ворота с правого фланга штрафной. Однако уже через две минуты Швед отличился дублем – Михаил Мудрик передачей нашел Марьяна, рикошетом направившего мяч мимо голкипера.

На 76-й минуте матча Мудрик забил третий гол "Шахтера". Находясь в свободной зоне, Михаил получил отличную передачу на продолжение перспективной контратаки. Он усмирил мяч, прежде чем сильным ударом с близкого расстояния направить его мимо бессильного вратаря.

За четыре минуты до конца поединка по передаче Мудрика отличился Лассина Траоре – он обыграл голкипера искусным ударом. Отметим, что нападающий сборной Буркина-Фасо пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена.

В другом матче группы F мадридский "Реал" обыграл "Селтик". "Сливочные" отправили в ворота соперника три гола.

Счет матча был открыт только во втором тайме — на 56-й минуте отличился Винисиус Жуниор. Через четыре минуты Лука Модрич удвоил преимущество испанской команды, а Эден Азар на 77-й минуте поставил точку в поединке.

В следующем туре "Шахтер" будет принимать "Селтик", а РБ "Лейпциг" на выезде сыграет против "Реала".

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