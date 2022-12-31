Дубль обладателя "Золотого мяча" помог "Реалу" вернуться на вершину Ла Лиги (видео)

"Сливочные" на один балл обошли в таблице "Барселона", которая имеет игру в запасе.

Мадридский "Реал" в выездном матче 15-го тура испанской Ла Лиги победил "Вальядолид" – 0:2 .

Героем поединка стал французский форвард Карим Бензема. Действующий обладатель "Золотого мяча" оформил дубль в течение шести минут — на 83-й он реализовал пенальти, а на 89-й отличился с передачи Эдуардо Камавинги.

Отметим, что хозяева завершали встречу в меньшинстве. На 82-й минуте прямую красную карточку получил нападающий "Вальядолида" Серхио Леон.

Обзор матча

После этой победы "Реал" (38 баллов) возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, опередив "Барселону" на одно очко. Правда, каталонцы провели на матч меньше – 31 декабря команда Хави Эрнандеса будет принимать в дерби "Эспаньол".

"Вальядолид" занимает 15-е место, имея 17 пунктов в своем активе.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 7 января на выезде встретятся с "Вильярреалом". В тот же день "Вальядолид" приедет в гости к "Мальорке".

Читайте также:

АПЛ онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Трансферная бомба: Роналду официально перебрался в новый клуб

Отрезаны от цивилизации: в РФ провалился план "бегства" из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию