Дубль плюс ассист: стал известен лучший игрок финала Лиги чемпионов

Дезире Дуэ / © Associated Press

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УЕФА назвал лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов сезона-2024/25, в котором французский ПСЖ раздавил итальянский "Интер" со счетом 5:0 .

Им стал 19-летний атакующий полузащитник парижан Дезире Дуэ.

В решающем поединке самого престижного клубного евротурнира, который состоялся на "Альянц Арене" в Мюнхене, Дуэ отличился тремя результативными действиями – двумя голами и ассистом.

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Дезире принял участие в первых трех забитых мячах своей команды. На 12-й минуте он сделал голевую передачу на Ашрафа Хакими. А потом сам оформил дубль, отличившись точными ударами на 20-й и 63-й минутах.

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

Команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.