Дубль Роналду не помог сборной Португалии обыграть Венгрию в матче отбора к ЧМ-2026
Криштиану забил 142-й и 143-й мячи за национальную команду.
Сборная Португалии дома сыграла вничью с командой Венгрии в матче 4-го тура группы F квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 2:2.
Уже на 8-й минуте встречи гостей вывел вперед Аттила Салай. Еще до перерыва португальцы ответили дублем Криштиану Роналду, который забил с игры на 22-й и 45+3-й минутах.
Для 40-летнего Криштиану это 142-й и 143-й забитые мячи за национальную команду.
Впрочем, удержать победный результат подопечные Роберто Мартинеса не сумели – на 90+1-й минуте ничью венграм принес точный удар Доминика Собослая.
Обзор матча Португалия – Венгрия
В другом матче 4-го тура группы F сборная Ирландии дома обыграла команду Армении со счетом 1:0.
За два тура до финиша Португалия с 10 очками лидирует в этом квартете. Венгрия (5 баллов) занимает вторую позицию, Ирландия (4 пункта) находится на третьем месте, а Армения (3 очка) идет последней.
В следующем туре отбора на ЧМ-2026 португальцы на выезде сыграют с ирландцами, а венгры в гостях сразятся с армянами. Оба матча состоятся 13 ноября.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.