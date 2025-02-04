Дубль Роналду помог "Аль-Насру" разгромить соперника в азиатской Лиге чемпионов (видео)

39-летний португалец забил свои 922-й и 923-й голы в профессиональной карьере.

Португальский форвард Криштиану Роналду помог саудовскому "Аль-Насру" разгромить "Аль-Васл" из ОАЭ в матче 7-го тура азиатской Лиги чемпионов. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 4:0 .

39-летний португалец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту. За это время КриРо успел отличиться дублем.

На 44-й минуте Криштиану реализовал пенальти, а на 78-й минуте в центре штрафной площадки высоко выпрыгнул в воздух и головой замкнул подачу Садио Мане с левого фланга.

This was Cristiano Ronaldo’s last goal before he turns 40 years old.

pic.twitter.com/tNqF1fusNh — FOOTBALL TODAY (@FootballtodayPR) February 4, 2025

Для Роналду эти голы стали 922-м и 923-м в профессиональной карьере. В этом сезоне Криштиану забил 28 мячей и отдал 5 ассистов в 30 матчах за клуб и сборную.

Роналду, которому уже 5 февраля исполнится 40 лет, отмечался голами в каждом из четырех последних поединков.

"Аль-Наср" (16 очков) занимает третье место в Западной группе Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф. "Аль-Васл" (11 баллов) находится на 5-й позиции и также пробился в 1/8 финала.

"Я лучший игрок в мире, я в это верю. Я быстрый, сильный, забиваю головой, обеими ногами, никто никогда не был совершеннее меня. Я самый совершенный в мире.

Сказать, что Криштиану не самый совершенный – это ложь. Вы можете отдать предпочтение Пеле, Месси, Марадоне, я это понимаю и уважаю", – приводит слова Криштиану авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает 200 миллионов долларов в год.

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