Дубль Роналду помог "Аль-Насру" уничтожить команду Бензема в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

"Аль-Наср" португальского форварда Криштиану Роналду разгромил "Аль-Иттихад" французского нападающего Карима Бензема в выездном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии – 2:5 .

Первыми в этой встрече забили хозяева – на 14-й минуте Бензема отдал голевой ассист на марокканца Абдерразака Хамдаллу. Через пять минут "Аль-Наср" отыгрался – Роналду реализовал пенальти.

На 38-й минуте гости вышли вперед – Андерсон Талиска отличился после передачи Алекса Теллеса.

В начале второго тайма счет снова стал равным – на 51-й минуте дубль оформил Хамдалла.

На 66-й минуте "Аль-Иттихад" остался в меньшинстве – бывший защитник "Ливерпуля" Фабинью отмахнулся от соперника в собственной штрафной и "привез" пенальти, получив вторую желтую карточку.

Роналду с 11-метровой отметки не промахнулся и таким образом сделал дубль в матче, забив свой 19-й гол в текущем розыгрыше саудовской лиги.

Ближе к концу поединка подопечные экс-тенера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру увеличили свое преимущество в счете, дважды поймав соперника на контратаках. Дубль записал в свой актив Садио Мане, забив на 75-й и 82-й минутах. Ассистировали сенегальцу Талиска и Отавиу.

Отметим, что оба обладателя "Золотого мяча" – Роналду и Бензема – вышли в стартовых составах своих команд и провели на поле весь матч.

Обзор матча "Аль-Иттихад" – "Аль-Наср"

После этой победы "Аль-Наср" (43 очка) остался на втором месте, но сократил отставание от лидера "Аль-Хиляля" до 7 баллов. "Аль-Иттихад", который является действующим чемпионом Саудовской Аравии, с 28 пунктами занимает шестую позицию – подопечные Марсело Гальярдо проиграли каждый из трех последних матчей.

В следующем туре Роналду и Ко 30 декабря сыграют на выезде против "Аль-Таавона". В тот же день "Аль-Иттихад" отправится в гости к "Аль-Таи".

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