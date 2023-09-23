Дубль Роналду помог "Аль-Насру" выиграть "перестрелку" в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

У португальца 9 голов и 4 ассиста в последних пяти матчах местного первенства.

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду помог своему клубу победить "Аль-Ахли" в поединке 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Зрелищная встреча завершилась со счетом 4:3 .

38-летний португалец отличился в этой игре дублем. Уже на четвертой минуте матча он открыл счет после передачи Садио Мане.

На 17-й минуте преимущество хозяев удвоил Андерсон Талиска. Гости сократили отставание на 30-й минуте усилиями Франка Кессье. Перед перерывом "Аль-Наср" вернул себе преимущество в два мяча – Талиска оформил дубль.

В начале второго тайма команды обменялись голами. На 50-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти, позволив "Аль-Ахли" снова приблизиться в счете. Однако уже через две минуты Роналду точно пробил в левый нижний угол с полукруга перед штрафной площадкой, таким образом сделав дубль в этом матче.

На 87-й минуте гол Фираса Аль-Бурайкана подарил "Аль-Ахли" надежду на спасение, но забить еще избежать поражения гостям не удалось.

Стоит отметить, что Роналду забил 9 голов и отдал 4 ассиста в последних пяти матчах за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии. Он возглавляет список лучших бомбардиров лиги.

По итогам семи туров "Аль-Наср" с 15 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на три балла от лидера – "Аль-Иттихада" Карима Бензема. "Аль-Ахли" также имеет 15 пунктов и идет шестым.

В следующем туре подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру 29 сентября на выезде сыграют с "Аль-Таи". Днем позже "Аль-Ахли" будет принимать "Аль-Иттифак", который возглавляет легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

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