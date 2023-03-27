Дубль Роналду помог Португалии во второй раз подряд разгромно победить в отборе на Евро-2024 (видео)

Команда Роберто Мартинеса возглавляет свою отборочную группу после двух стартовых туров.

Сборная Португалии на выезде разбила Люксембург в матче 2-го тура отбора на Евро-2024 – 0:6 .

В первом тайме португальцы четырежды расписались в воротах соперника. Дубль оформил Криштиану Роналду, который отличился на 9-й и 31-й минутах. Еще по голу забили Жоау Фелиш и Бернарду Силву.

После перерыва подопечные Роберто Мартинеса продолжили голевую феерию. На 77-й минуте мяч в сетку ворот хозяев отправил Отавиу, а за две минуты до конца основного времени точку в этой встрече поставил Рафаэл Леау.

Отметим, что за несколько минут перед своим голом Леау не сумел реализовать пенальти.

Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, после чего его заменил Гонсалу Рамуш.

Обзор матча

Для Португалии это вторая подряд разгромная победа на старте квалификации на континентальное первенство. В первом туре португальцы разбили Лихтенштейн со счетом 4:0, а Роналду также записал в свой актив дубль.

В других матчах второго тура группы J Исландия на выезде уничтожила Лихтенштейн (0:7), а Словакия дома победила команду Боснии и Герцеговины (2:0).

После второго тура Португалия возглавляет эту группу с 6 очками в своем активе. На втором месте – Словакия (4). Далее расположились Босния и Герцеговина (3), Исландия (3), Люксембург (1) и Лихтенштейн (0).

Матчи 3-го тура группы J квалификации на Евро-2024 состоятся 17 июня: Португалия – Босния и Герцеговина, Исландия – Словакия, Люксембург – Лихтенштейн.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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