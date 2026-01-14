Дубль Сикана и гол Батагова помогли "Трабзонспору" уничтожить соперника в Кубке Турции

Даниил Сикан / facebook.com/Trabzonspor

Дубль украинского форварда Данила Сикана и гол+ассист украинского защитника Арсения Батагова помогли "Трабзонспору" разгромить "Истанбулспор АС" ( 6:1 ) в матче второго раунда Кубка Турции.

В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при счете 1:1. Однако на старте второй половины встречи хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Фахри Керема.

"Трабзонспор" воспользовался численным преимуществом и отправил пять мячей в ворота соперника. На 57-й минуте гостей вывел вперед Батагов, который вышел на поле в стартовом составе.

В конце игры дубль оформил Сикан, который появился во втором тайме на замену. В моменте со вторым голом ему ассистировал Батагов. Таким образом, украинские футболисты оформили четыре результативных действия за матч.

Еще один украинец "Трабзонспора", вингер Александр Зубков, не попал в заявку на этот матч, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.

