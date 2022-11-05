Дубль Сикана позволил "Шахтеру" разгромить "Ингулец" и вернуться на второе место в УПЛ

Донецкий "Шахтер" разбил "Ингулец" в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0 .

"Горняки" вышли вперед на 18-й минуте встречи — Дмитрий Крыськив отличился с передачи Невена Джурасека.

Удвоить счет "оранжево-черным" удалось уже после перерыва. На 69-й минуте вышедший на замену Даниил Сикан реализовал пенальти.

Тот же Сикан на четвертой компенсированной минуте оформил дубль и установил окончательный счет. Ассистировал ему Крыськив, который ко своему голу добавил еще и результативную передачу.

"Шахтер" с 23 очками поднялся на второе место в УПЛ, сдвинув луганскую "Зарю" (22) на третье место. Лидером чемпионата остается "Днепр-1" (25). "Ингулец" с 4 пунктами занимает 15-ю позицию.

В следующем туре "горняки" 9 ноября сыграют с "Вересом", а петровцы днем ранее будут противостоять "Заре".

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