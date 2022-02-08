Дубль со штрафных и два пенальти после VAR: команда украинца Коваленко "зарубилась" с аутсайдером Серии А

Дубль со штрафных и два пенальти после VAR: команда украинца Коваленко "зарубилась" с аутсайдером Серии А

Виктор пропустил встречу из-за мышечного дискомфорта.

"Специя" арендованного у "Аталанты" украинского полузащитника Виктора Коваленко сыграла вничью ( 2:2 ) с аутсайдером лиги "Салернитаной" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Поединок получился очень напряженным. Уже на третьей минуте Симоне Верди в дебютном матче за "Салернитану" отличным ударом со штрафного в "девятку" вывел свою команду вперед.

На 11-й минуте гости ответили своим голом. И помог им в этом VAR - именно после просмотра видеоповторов арбитр назначил пенальти, который реализовал Рей Манай.

На 16-й минуте "Салернитана" снова повела в счете - Верди оформил дубль со штрафного, попав в ту же левую "девятку". Однако "Специя" 30-й минуте смогла во второй раз отыграться - опять же пенальти назначили после VAR, но теперь 11-метровый успешно выполнил Даниэле Верде - 2:2.

Коваленко не попал в заявку "Специи" на эту игру, поскольку в преддверии матча почувствовал мышечный дискомфорт. Всего в текущем сезоне Виктор провел 15 поединков за итальянский клуб в Серии А, забил один гол и сделал три результативных передачи.

После 24 туров "Специя" Коваленко набрала 26 очков и идет 15-й в таблице итальянского чемпионата.

Что касается "Салернитаны", то она замыкает Серию А с 11 баллами после 23 встреч.

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