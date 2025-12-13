ТСН в социальных сетях

Проспорт
62
1 мин

Дубль Цыганкова принес "Жирони" волевую победу в матче Ла Лиги

Виктор забил два гола в течение восьми минут, что позволило его команде одолеть "Реал Сосьедад".

Максим Приходько
Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / x.com/GironaFC

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков оформил дубль в выездном 16-м туре испанской Ла Лиги сезона-2025/26 и помог своей команде победить "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом басков – на 35-й минуте счет во встрече открыл Гонсалу Гедеш.

Во втором тайме подопечные Мичела совершили камбэк. На 76-й минуте Цыганков в штрафной площадке обработал передачу Аззедина Унаи и вторым касанием отправил мяч в ворота.

Прошло еще восемь минут, и Виктор оформил дубль. Украинец ударом пяткой в ближний угол замкнул прострел Алекса Морено с левого фланга.

Отметим, что Цыганкова заменили на 90-й минуте, а Ваната сняли с игры сразу после перерыва.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Жирона" (15 очков) покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место в Ла Лиге. "Реал Сосьедад" (16 баллов) занимает 14-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Испании "бело-красные" 21 декабря примут мадридский "Атлетико", а баски днем ранее в гостях сразятся с "Леванте".

