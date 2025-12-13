- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Дубль Цыганкова принес "Жирони" волевую победу в матче Ла Лиги
Виктор забил два гола в течение восьми минут, что позволило его команде одолеть "Реал Сосьедад".
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков оформил дубль в выездном 16-м туре испанской Ла Лиги сезона-2025/26 и помог своей команде победить "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.
В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Цыганков и форвард Владислав Ванат.
Первый тайм закончился с минимальным преимуществом басков – на 35-й минуте счет во встрече открыл Гонсалу Гедеш.
Во втором тайме подопечные Мичела совершили камбэк. На 76-й минуте Цыганков в штрафной площадке обработал передачу Аззедина Унаи и вторым касанием отправил мяч в ворота.
Прошло еще восемь минут, и Виктор оформил дубль. Украинец ударом пяткой в ближний угол замкнул прострел Алекса Морено с левого фланга.
Отметим, что Цыганкова заменили на 90-й минуте, а Ваната сняли с игры сразу после перерыва.
Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Жирона"
Будет добавлен в скором времени.
Благодаря этой победе "Жирона" (15 очков) покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место в Ла Лиге. "Реал Сосьедад" (16 баллов) занимает 14-ю строчку.
В следующем туре чемпионата Испании "бело-красные" 21 декабря примут мадридский "Атлетико", а баски днем ранее в гостях сразятся с "Леванте".