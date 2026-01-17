Дубль Ваната принес "Жироне" третью победу подряд в Ла Лиге

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

"Жирона" на выезде обыграла "Эспаньол" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Встреча на "RCDE Stadium" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Победу в каталонском дерби "бело-красным" принес дубль украинского форварда Владислава Ваната.

24-летний украинец дважды реализовал пенальти – на 45+3-й и 90+3-й минутах игры.

Таким образом, Ванат забил в третьем матче подряд за "Жирону". В его активе уже 7 голов в текущем розыгрыше чемпионата Испании, он является лучшим бомбардиром своей команды.

Отметим, что Ванат отыграл полный матч. Участие в поединке также принял украинский полузащитник Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте. Еще один украинец "Жироны" – вратарь Владислав Крапивцов – провел игру на скамейке для запасных.

Обзор матча "Эспаньол" – "Жирона"

Для подопечных Мичела это третья победа подряд в чемпионате Испании. Команда с 24 очками поднялась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре "Жирона" 26 января будет принимать "Хетафе".

Ранее сообщалось, что "Реал" с Луниным в воротах сенсационно вылетел из Кубка Испании от команды второго дивизиона.