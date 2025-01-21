Дубль Ярмоленко принес "Динамо" ничью в безумном матче Лиги Европы с "Галатасараем" (видео)

Киевское "Динамо" сыграло вничью с турецким "Галатасараем" в матче седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Али Сами Ен" в Стамбуле завершился со счетом 3:3 .

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте встречи – Давинсон Санчес ударом головой замкнул подачу Дрисса Мертенса с углового.

На 21-й минуте турецкий клуб увеличил свое преимущество – Абдулкерим Бардакджи пробил издали, а мяч рикошетом от Александра Тымчика оказался в воротах Руслана Нещерета.

Перед перерывом киевляне сократили отставание. На 45-й минуте Виталий Буяльский с правого фланга отдал передачу на ход Владиславу Ванату, а тот обошел Фернандо Муслеру и протолкнул мяч в сетку ворот.

На старте второго тайма "Динамо" пропустило третий гол – пенальти на 53-й минуте реализовал Виктор Осимхен. Интересно, что арбитр сначала удалил с поля игрока турецкого клуба Барыша Йылмаза, показав ему вторую желтую карточку за игру рукой в ​​штрафной площадке киевлян. Но затем рефери просмотрел видеоповтор (VAR) и отменил свое решение. Вместо этого он назначил 11-метровый в ворота украинской команды за фол со стороны Тымчика.

На 68-й минуте "Динамо" снова сократило отставание в счете – Андрей Ярмоленко на дальней штанге замкнул подачу с углового от Александра Пихаленка.

На 81-й минуте киевляне сравняли счет – Ярмоленко оформил дубль, ударом головой замкнув навес Буяльского с правого фланга. Так что поединок закончился боевой ничьей.

Обзор матча "Галатасарай" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для команды Александра Шовковского это первое набранное очко в основном раунде Лиги Европы. Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1), потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4), уступило "Виктории" Пльзень (1:2) и разгромно проиграло "Реал Сосьедаду" (0:3).

"Динамо" осталось на последнем, 36-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. Еще по итогам предыдущего тура "бело-синие" досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

"Галатасарай" (13 очков) занимает пятую позицию турнирной таблицы Лиги Европы и почти гарантировал себе выход в плей-офф.

В заключительном туре основного этапа Лиги Европы, 30 января, киевляне сразятся с латвийским РФШ, а стамбульский клуб встретится с нидерландским "Аяксом".

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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