Дубль звездного новичка и отбитый пенальти: "Шахтер" одержал вторую победу на турецком сборе

Подопечные Роберто Де Дзерби выиграли голевую перестрелку у "Црвене Звезды".

Донецкий "Шахтер" провел третий контрольный спарринг на тренировочном сборе в Турции. Команда Роберто Де Дзерби победила сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2.

Героем встречи стал зимний новичок "горняков" Давид Нерес, перебравшийся в "Шахтер" из амстердамского "Аякса". 24-летний бразильский вингер оформил дубль, забив на 18-й и 72-й минутах. Это первые голы Нереса за донецкий клуб.

Автором еще одного мяча за украинскую команду стал Михаил Мудрик, открывший счет на 13-й минуте. За сербский коллектив отмечались Александар Драгович (58 минута) и Охи Омойжуанфо (68 минута). За десять минут до конца встречи, при счете 3:2, сербы имели отличный шанс спасти ничью, но вратарь "оранжево-черных" Анатолий Трубин отразил пенальти.

Добавим, что в первом матче турецкого сбора подопечные Де Дзерби разгромили австрийский "Вольфсбергер" со счетом 4:1. А во втором спарринге "горняки" сыграли вничью с "Мариуполем" - 0:0.

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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