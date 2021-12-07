Дубли Мбаппе и Месси позволили ПСЖ разгромить "Брюгге" в Лиге чемпионов (видео)

Поединок не имел турнирного значения для французского клуба.
ПСЖ на собственном поле победил "Брюгге" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 4:1.
Парижане сразу принялись за дело и трижды поразили ворота соперника в первом тайме. Уже на 2-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе.
Через пять минут талантливый француз оформил дубль.
На 38-й минуте Мбаппе отличился ассистом, а забил красивым ударом из-за пределов штрафной Лионель Месси.
На 68-й минуте бельгийская команда сократила отставание усилиями Матса Ритса.
Точку в игре на 76-й минуте поставил Месси - аргентинец оформил дубль, реализовав пенальти.
Отметим, что украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь весь матч провел на скамье запасных.
- В параллельном матче этой группы "Манчестер Сити" проиграл "Лейпцигу" (1:2), украинец Александр Зинченко отличился ассистом.
- Команда Маурисио Почеттино вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места группы, а "Сити" - с первого. "РБ Лейпциг" продолжит выступления в Лиге Европы, а "Брюгге" финишировал последним и остался без еврокубковой весны.