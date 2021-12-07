Дубли Мбаппе и Месси позволили ПСЖ разгромить "Брюгге" в Лиге чемпионов (видео)

Дубли Мбаппе и Месси позволили ПСЖ разгромить "Брюгге" в Лиге чемпионов (видео)

Поединок не имел турнирного значения для французского клуба.

ПСЖ на собственном поле победил "Брюгге" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 4:1 .

Парижане сразу принялись за дело и трижды поразили ворота соперника в первом тайме. Уже на 2-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе.

Через пять минут талантливый француз оформил дубль.

На 38-й минуте Мбаппе отличился ассистом, а забил красивым ударом из-за пределов штрафной Лионель Месси.

На 68-й минуте бельгийская команда сократила отставание усилиями Матса Ритса.

Точку в игре на 76-й минуте поставил Месси - аргентинец оформил дубль, реализовав пенальти.

Отметим, что украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь весь матч провел на скамье запасных.