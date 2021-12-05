Дудченко - в топ-20: результаты мужской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Дудченко - в топ-20: результаты мужской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Триумфовал в персьюте норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

В воскресенье, 5 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в шведском Эстерсунде прошла мужская гонка преследования

Украину в ней представляли двое биатлонистов. Дмитрий Пидручный по итогам спринта стартовал 24-м с отставанием от лидера Себастьян Самуэльссона в 1 минуту 19 секунд. Антон Дудченко ушел на дистанцию 44-м (+1.53).

На финише Дудченко занял 19-е место, а Пидручный стал 32-м.

Победу в персьюте одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, "серебро" добыл швед Себастьян Самуэльссон, а бронзовую награду - француз Эмильен Жаклен.

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+0) 30:14.8

2. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+1+1+1) +9.8

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+2+1)+11.0

...

19. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +1:48.2

32. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+2) +2:36.2

Этой гонкой завершился второй этап в Эстерсунде. Ранее сегодня прошла женская эстафета, где Украина замкнула топ-10.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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