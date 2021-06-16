Дуэль взглядов Фьюри и Уайлдера завершилась рекордом: какое достижение установили боксеры (видео)

Супертяжеловесы удивили стойкостью.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель титула Деонтей Уайлдер провели дуэль взглядов перед третьим боем.

Итог мероприятия - рекорд, который установили британец и американец. Их дуэль взглядов длилась более пяти с половиной минут. Первым глаза в сторону отвел Деонтей.

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), 1 ничья и 1 поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 года американец проиграл нокаутом британцу и потерял пояс WBC.

британцу и потерял пояс WBC. На счету 32-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Фьюри пообещал расколоть Уайлдеру череп.

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