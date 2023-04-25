Дуэли Лунина и Цыганкова быть: основной вратарь "Реала" пропустит матч с "Жироной"

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа не сможет помочь своей команде в матче 31-го тура испанской Ла Лиги с "Жироной".

Как сообщает официальный сайт "сливочных", у бельгийского голкипера диагностировали гастроэнтерит. Он не отправится с командой на выездной поединок против жирондинцев.

Скорее всего, место в рамке ворот "Реала" займет украинец Андрей Лунин. В этом сезоне он провел всего 11 матчей за "бланкос" во всех турнирах.

Отметим, что в составе "Жироны" выступает еще один украинец – вингер Виктор Цыганков, который в последних играх регулярно выходит в стартовом составе своей команды. Так что с большой долей вероятности двое наших соотечественников встретятся на поле.

Матч "Жирона" – "Реал" и состоится во вторник, 25 апреля. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

После 30 туров мадридский клуб (65 очков) занимает второе место в Ла Лиге, отставая на 11 баллов от "Барселоны". Жирондинцы расположились на 11-й позиции, имея 38 пунктов в своем активе.

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