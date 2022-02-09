Дуэт украинских футболистов создал шедевральный гол в Венгрии: видео

Один ассистировал, другой – искусно "положил" игровой снаряд.

Украинские футболисты Иван Петряк и Богдан Леднев стали создателями роскошного мяча в Кубке Венгрии.

Игроки, выступающие за МОЛ "Фехервар", на 16-й минуте матча 1/8 финала турнира против представителя второго дивизиона "Сегеда" (3:0) забили довольно зрелищный гол. Петряк, отдав передачу от Леднева, "положил" игровой снаряд точно в верхний угол ворот соперника, с которым голкипер не сумел ничего сделать.

Также отметим, что с отбора Богдана на чужой половине началась еще и третья результативная атака.

Вашему вниманию видео с этим непревзойденным мячом.

Матч завершился убедительной победой "Фехервара" со счётом 3:0. Этот результат позволил им пробиться в четвертьфинал соревнований;

Кроме Петряка и Леднева в составе "Фехервара" также сыграл еще один украинец – Евгений Макаренко. Также за этот клуб выступает Артем Шабанов. Он, как и Леднев, взят "Фехерваром" в аренду у киевского "Динамо";

"Фехервар" в прошлом году добрался до финала турнира.

Добавим, что Петряк забил шесть голов в 20 матчах этого сезона. Леднев провел три поединка, в которых совершил два ассиста.