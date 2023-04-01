"Думаешь, как выжить до следующего дня": Ломаченко без упоминания о РФ высказался о войне в Украине

Василий в очередной раз не решился рассказать, кто развязал войну в его стране.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко на пресс-конференции, посвященной его будущему поединку с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни, ответил на вопрос о войне в Украине.

Уроженец Белгород-Днестровского ограничился общими фразами, так и не решившись заявить, что именно Россия развязала войну против Украины.

"Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и о окружающих тебя людях.

Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить до следующего дня. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о чем-то еще. Ты просто думаешь о защите", – сказал Ломаченко.

Также Василий заявил, что бой против Хейни является самым главным в его карьере, ведь для него это последняя возможность завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

"Я буду честным с вами, это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Вот почему это очень важно. Волнение? Я не думаю об этом. Я просто сосредотачиваюсь на нашем поединке, на своей цели.

Это самый важный момент в моей профессиональной карьере. Этот бой – это мой шанс. Я не хочу говорить о будущем. Мы не знаем, каким будет результат", – резюмировал Ломаченко.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса легкого дивизиона, которые принадлежат американцу.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни отреагировали на официальное объявление боя за звание "абсолюта".

Также украинский и американец провели первую дуэль взглядов перед титульным поединком.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

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