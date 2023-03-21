"Думала, что могу не дожить до следующего Рождества": легендарная теннисистка во второй раз победила рак

Титулованная чешская теннисистка Мартина Навратилова заявила, что сумела вылечить две формы рака, которые у нее диагностировали в прошлом году.

Об этом 66-летняя бывшая первая ракетка мира рассказала в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.

"Насколько известно врачам, рака у меня нет. Три дня я была в полной панике после того, как узнала о болезни, думая, что могу не дожить до следующего Рождества.

У меня в голове появился список всех вещей, которые я бы хотела сделать. И это может звучать очень поверхностно, но я подумала: "На какой крутой машине я хочу ездить, если проживу год?" Мне все еще нужно сделать облучение правой молочной железы, но всего на несколько недель, и это больше профилактика, чем лечение", – призналась Навратилова.

Ранее врачи диагностировали у теннисистки рак горла первой стадии и рецидив рака молочной железы после того, как в ноябре 2022 года она заметила у себя увеличенные лимфоузлы возле шеи.

Отметим, что в 2010 году у знаменитой спортсменки уже был рак груди, но она смогла побороть болезнь после прохождения курса лучевой терапии.

За свою карьеру Навратилова выиграла 59 титулов Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Ей принадлежит рекорд по количеству титулов в одиночном разряде (167).

Кроме того, Навратилова – вторая теннисистка по продолжительности лидерства в рейтингу WTA (332 недели). По этому показателю она уступает только немке Штеффи Граф (377).

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