"Думаю, что это будет отличный бой": экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок между Усиком и Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился ожиданиями от возможной битвы украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Британский экс-боксер выразил уверенность в том, что объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе обязательно состоится.

В то же время он не назвал очевидного фаворита предстоящего боя, но отметил, что именно Усик - "на бумаге абсолютный чемпион", хотя ни один из соперников еще не проигрывал на профессиональном ринге.

"Я полностью уверен, что бой Фьюри с Усиком состоится. Я думаю, что у нас есть два парня, которые, безусловно, являются первым и вторым номерами, в каком порядке бы вы их не поставили. Поэтому здесь может быть только один. И мы узнаем, кто из них первый номер, на бумаге Усик - абсолютный чемпион, но ни один из них не проигрывал, у Фьюри есть ничья, но он отомстил за нее двумя досрочными победами.

Я думаю, что это отличный бой, поединок очень контрастных стилей, разных предложений. Как Тайсон Фьюри покажет себя против хорошего и более мелкого парня? Стив Каннингем, экс-чемпион мира в крузервейте, достигал успеха в бою с Фьюри, но затем Тайсон использовал свои габариты и разорвал, разбил его. Окажется ли Усик более жестким? Я считаю, что да. Я думаю, что это будет отличный бой. С нетерпением жду, когда мы наконец-то получим абсолютного чемпиона без каких-либо вопросов", - сказал Хэй в интервью Youtube-каналу iFL TV.

Также Хэй прокомментировал слишком эмоциональное поведение Энтони Джошуа после поражения Усику в реванше. Британец был крайне разочарован и выбросил за пределы ринга чемпионские пояса украинца. Затем Эй Джей и сам ушел с ринга, но вернулся, чтобы взять в руки микрофон и прокомментировать свое поражение.

"Джошуа не мог действовать усерднее. Ставлю ему 10 баллов из 10 за усилия. Он не мог сделать больше, чем готовился на тренировках. Джошуа пытался сделать то, что тренировал. Что еще ты можешь сделать, когда выкладываешься на 100%? Он выложился на максимум.

Поведение Джошуа после боя? Когда на ринге люди 36 минут пропускают удары по голове, у них очень много эмоций. Это было самое большое событие, где все возражали Джошуа и ставили против него. Он реализовал свою мечту.

Сложно судить кого-нибудь в его худший момент, когда человек сталкивается с самым тяжелым испытанием. Меня даже не волнует, что Джошуа сказал после боя. Он сказал то, что сказал. Но я гарантирую, что если бы ему дали час, чтобы успокоиться, его слова были бы совсем другими", - сказал Хэй.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Отметим, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте может состояться в конце 2022 года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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