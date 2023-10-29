"Думаю, что это шоу": Усик высказался о спорной победе Фьюри над Нганну

Украинский чемпион считает, что "Цыганский король" мог недооценить своего соперника.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам украинца, который посетил поединок в Саудовской Аравии, его удивило, что "Цыганский король" в третьем раунде побывал в нокдауне.

В то же время Александр не исключает, что британец мог просто недооценить представителя смешанных единоборств.

"Победил ли Тайсон в этом бою? Я думаю, что это шоу. Увидимся 23 декабря. Добавит ли мне этот результат уверенности? Я не знаю. Понятия не имею. Послушайте, Нганну – чемпион мира по ММА, он обладает тяжелым ударом. Но здесь был элемент неожиданности. Возможно, Тайсон Фьюри не воспринимал его всерьез: мол, боец ММА, бла-бла-бла. Я не знаю.

Удивил ли меня нокдаун? Да, конечно. Я смотрел и думал: "Вау-вау, Фрэнсис, осторожнее, пожалуйста". Я говорил: "Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб", – сказал Усик в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей – 94:95, 96:93, 95:94. После завершения боя "Цыганский король" и Усик в ринге устроили дуэль взглядов.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, однако официально дата их поединка еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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