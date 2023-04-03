"Думаю, этот поединок состоится": Усик сделал неожиданное заявление по поводу боя с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик оценил вероятность проведения боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в будущем.

36-летний украинец верит, что его поединок с британцем состоится, но это случится позже.

"Думаю, этот поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля. В тренировочном лагере я проделал много работы, которую мы запланировали. Я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания. И я очень рад, что сейчас нахожусь дома, серьезно говорю.

Конечно, я тоже очень хотел бы быть сейчас в лагере, потому что в течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами и своими делами, которые требовали меня здесь.

Знаешь, я верующий человек. Все, что не делается в жизни – я смотрю на это с очень большим позитивом. Значит так надо было, значит, Господь меня останавливает, дает паузу какую-то для того, чтобы потом я лучше стартовал", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Владимира Кобелькова.

Ранее сообщалось, что Усик рассказал о причинах срыва боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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