"Думаю о нашем народе и верю, что скоро все закончится": игрок "Динамо" растрогался, говоря об Украине (видео)

"Думаю о нашем народе и верю, что скоро все закончится": игрок "Динамо" растрогался, говоря об Украине (видео)

Полузащитник "Динамо" Киев Александр Андриевский не сдержал слез, когда ему задали вопрос, связанный с войной в Украине.

После победного благотворительного матча против эстонской "Флоры" члены команды киевского "Динамо" Олег Гусев и Александр Андриевский давали пресс-конференцию.

Футболиста спросили, как в сложившейся ситуации команде удается переключаться между спортивной и эмоциональной составляющими игры.

"Это сложно передать словами. В первую очередь думаю о нашем народе, который сейчас переживает трудный период. Мы верим, что скоро все закончится нашей победой и останется в прошлом, как страшный сон. Хочу поблагодарить европейские страны, всех, кто поддерживает Украину, это очень ценно, мы все это чувствуем, вместе победим фашизм, действительно, сейчас трудно говорить непосредственно о футболе.

Также хочу поблагодарить наших защитников, ВСУ – больше, чем герои. Мы всем сердцем и душой с ними. Вся наша команда, тренерский штаб, персонал помогает, как может. Думаю, здесь мы можем быть наиболее эффективными для них и нашей страны", – сказал Андриевский.

Напомним, что киевский клуб играл против эстонцев не сильнейшим составом, поскольку ключевые игроки "бело-синих" уже отправились в лагерь сборной Украины готовиться к плейофу отбора на ЧМ-2022. В первом матче 2022 года "сине-желтые" в спарринге победили "Боруссию" Менхенгладбах (1:2).

Читайте также:

В Новой Каховке оккупанты отпустили похищенную украинскую арбитрину: где ее содержали

Российский юный гонщик потерял победу из-за фашистского поздравления во время награждения

Побратался с врагом: президент Федерации бокса Украины получил награду из рук россиянина Кремлева (видео)