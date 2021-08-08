"Думаю, она успокоится потихоньку": главный тренер сборной Украины прокомментировал скандал с легкоатлеткой Килипко

Объяснение ситуации с другого ракурса.

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Григорьевич Тыртышник прокомментировал скандал с прыгуньей с шестом Мариной Килипко, которой обещали, что с ней на Олимпиаду-2020 в Токио поедет ее личный тренер, но в итоге в столицу Японии спортсменка отправилась одна.

"Это, во-первых, неправда, что не было никого - там были и старший тренер, и главный тренер. А также был человек - зовут его Вячеслав Калиниченко, это наш соотечественник, но сейчас работает заграницей.

С ним была предварительная договоренность, что он будет с ней работать, и он был там даже с Виталием Афанасьевичем Петровым - это тренер Сергея Назаровича Бубки. Они были там вовремя.

Старший тренер и главный также подошли, но чуть позже, но они там буквально на 5 минут позже подошли и они ждали... Марина к этому квалификационные соревнования также прыгала с помощью Вячеслава Калиниченко.

И за это его поблагодарили на квалификационных соревнованиях. И в финале они также были в секторе - с первой до последней минуты, и помогали Марине.

Может, это были эмоции, может какие-то, ну... Хотелось, когда появилось пятое место, что является очень хорошим для нее результатом, возможно, там какие-то у нее амбиции появились и на более высокое место. Ну, я думаю, что это просто эмоции девушки после соревнований.

Нет, ей не говорили, что ее тренер поедет - это не так. Я не мог обещать, что они едут или не едут, потому что я - всего-навсего главный тренер, а исполком Федерации утверждает состав команды и решает кто едет, а кто не едет.

Я думаю, что она успокоится потихоньку", - сказал Тыртышник.

Комментарий по ситуации также дал и личный тренер Марины: "Меня обнадежили. Главный тренер после Чемпионата Украины сказал: "Все, вы едете на Олимпийские игры". Была такая надежда".

Килипко выступает в секторе для прыжков с шестом.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й, хотя, как призналась, с тренером могла бы выступить лучше.

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