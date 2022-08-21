"Дупу он свою побьет": Усик ответил на дерзкое заявление Фьюри, вызвав хохот в зале (видео)

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остроумно высказался по поводу чемпиона по версии WBC британца Тайсона Фьюри.

На пресс-конференции после победы в реванше над Энтони Джошуа украинского боксера спросили, что он думает о словах Фьюри, который заявил, что побил бы Усика и Джошуа за одну ночь. Саша ответил с юмором.

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"То ему снится каждый день... Знаете, что он побьет? Дупу он свою побьет", - сказал Усик, вызвав взрыв хохота в зале.

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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