"Дурдом устроили": двукратный олимпийский чемпион из РФ истерично высказался по поводу шведских хоккеистов и российской КХЛ

Так, Фетисов назвал эти действия "дурдомом" и традиционно для представителей страны-агрессора привел финансовый аргумент.

Об этом Фетисов заявил в комментарии изданию РБК.

"Мир сошел с ума. Не будут они брать игроков из КХЛ в сборную – их же хоккеисты не заработают здесь денег. Швеция им за сборную не платит, поэтому пока кто-то будет принимать решения в пользу того, где им интереснее и выгоднее играть, другие решают наказывать этих игроков ни за что… Дурдом устроили.

Что им дает сборная? Если они уйдут из клубов, но в сборную не попадут и контракт здесь уже не будет? Шведам гораздо выгоднее остаться в КХЛ", — истерично выразился Фетисов.

Отметим, что соответствующее решение относительно того, чтобы не вызвать в национальные сборные страны игроков из КХЛ приняла Федерация хоккея Швеции из-за полномасштабной войны, которую Россия уже седьмой месяц ведет против Украины.

Добавим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину российский хоккей оказался в изоляции. Российские и белорусские команды выгнали из международных соревнований, а РФ лишили права на проведение ЧМ-2023. Кроме того, КХЛ покинули два клуба — финский "Йокерит" и рижское "Динамо".

Ранее стало известно, что Финляндия также не будет вызывать в сборную хоккеистов из российских чемпионатов.

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