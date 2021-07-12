Душ из шампанского, танцы в трусах и катание на животе: как Италия праздновала триумф на Евро-2020

Душ из шампанского, танцы в трусах и катание на животе: как Италия праздновала триумф на Евро-2020

Неудержимые эмоций победителей континентального первенства.

Сборная Италии стала победителем Чемпионата Европы-2020. В финальном матче на "Уэмбли" в Лондоне "Скуадра адзурра" в серии пенальти обыграла Англию.

Невероятный триумф, как и положено, итальянцы отпраздновали очень громко. Игроки и тренерский штаб сначала радовались на поле и перекликались с болельщиками, которые приехали поддержать своих любимцев в Лондон. Президент УЕФА Александр Чеферин передал трофей его новым владельцам, которые гордо подняли кубок над головой.

Бурное празднование продолжилось в раздевалке, где футболисты устроили настоящий душ из шампанского. Некоторые не стеснялся танцевать в одних трусах на столе.

The Italy locker room celebrations are wild



(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021

Бывший полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси, который входит в тренерский штаб Роберто Манчини, настолько был счастлив, что в деловом костюме решил проехаться животом по столу.

Также игроки много фотографировались и делились эмоциональными снимками и видео в соцсетях.

Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

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