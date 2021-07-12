Душ из шампанского, танцы в трусах и катание на животе: как Италия праздновала триумф на Евро-2020

Неудержимые эмоций победителей континентального первенства.
Сборная Италии стала победителем Чемпионата Европы-2020. В финальном матче на "Уэмбли" в Лондоне "Скуадра адзурра" в серии пенальти обыграла Англию.
Невероятный триумф, как и положено, итальянцы отпраздновали очень громко. Игроки и тренерский штаб сначала радовались на поле и перекликались с болельщиками, которые приехали поддержать своих любимцев в Лондон. Президент УЕФА Александр Чеферин передал трофей его новым владельцам, которые гордо подняли кубок над головой.
La célébration de cette magnifique coupe qui rentre à la maison.— NAZIONALE FR ⚽️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@NazionaleFR_) July 12, 2021
Nos italiens au sommet de l'Europe avec un Donnarumma incroyable!
I CAMPIONI DELL'EUROPA SIAMO NOI! #VivoAzzurro # Euro2020Final #ITAANG #Ita #ItsComingRome #ItsComingHome pic.twitter.com/BScaVh96Me
Бурное празднование продолжилось в раздевалке, где футболисты устроили настоящий душ из шампанского. Некоторые не стеснялся танцевать в одних трусах на столе.
The Italy locker room celebrations are wild— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021
(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv
Бывший полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси, который входит в тренерский штаб Роберто Манчини, настолько был счастлив, что в деловом костюме решил проехаться животом по столу.
Daniele De Rossi célèbre à sa manière #VivoAzzurro #ITA # Euro2020Final # EURO2020 #ITAENG #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/xO3JtYhOZ9— NAZIONALE FR ⚽️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@NazionaleFR_) July 11, 2021
Также игроки много фотографировались и делились эмоциональными снимками и видео в соцсетях.
- Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).
- Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.