"Душу и тело мы положим за нашу свободу": звезды спорта поздравили украинцев с Днем Независимости

В среду, 24 августа, вся Украина празднует 31-ю годовщину провозглашения Независимости.

Поздравить соотечественников с этим важным праздником решили в том числе известные украинские спортсмены, благодаря которым на международных аренах звучит гимн нашего государства и поднимается сине-желтый флаг.

Бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко

"Друзья! Не такой мы себе представляли 31-ю годовщину Независимости Украины… Российский агрессор пришел, чтобы уничтожить наше государство и украинцев. Но Украина смело бьется за свою землю и свою волю! Мы показали, что не боимся и не сдаемся. Показали, как любим свою страну. Мы все преодолеем, как бы сложно ни было. Мы победим! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Независимости!", - написал легендарный боксер, а ныне мэр Киева.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев

"Мы верим в себя в будущем. В нашей сильной, независимой стране. С нашим Крымом и моим родным Донбассом. Спасибо каждому нашему Защитнику и Защитнице. С Днем Независимости, Украина!", - написал Верняев.

Экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля

"Еще никогда в современной истории Украины мы не ценили свою независимость так, как последние 8 лет. Никогда так сплоченно и смело за нее не боролись, как последние 6 месяцев. Все вместе. Каждый на своем фронте. Несмотря на боль, слезы, кровь и пот мы все стоим к победе. Слава Украине! Героям Слава! С Днем Независимости", - написал Зозуля.

Украинская дзюдоистка, призерка Олимпийских игр Дарья Билодид

Фото: instagram.com/dariabilodid7

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрея Пятов

"31 год Украина независима! Ценили ли мы свою независимость? Недооценивали. Относились к ней как к чему-то простому и должному. Сколько усилий и жизней было положено ради того дня, 24 августа 1991 года. Не задумывались. Мы учили историю Украины после советских поправок. А наши родители вообще ее не знали, потому что жили в Союзе, где все украинское или уничтожалось, или унижалось.Сейчас мы знаем цену своей независимости.Это дорогая и страшная цена.Но этот урок мы усвоили уже на 100%. Ибо история независимости творится в частности сегодня. А мы являемся ее частью, С Праздником, моя Украина! Несокрушимая и независимая!", - написал футболист.

Украинская теннисистка Элина Свитолина

"Душу и тело мы положим за нашу свободу"… Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться! Поздравляю всех с Днем Независимости! Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нашу свободу и будущее", - написала Свитолина.

Чемпион Олимпийских игр в греко-римской борьбе Жан Беленюк

"24.08.1991 - мы получили Независимость. 24.02.2022 - мы узнали о ее настоящей цене! С Днем Независимости, Украина! Победим!", - написал Беленюк.

24.08.1991 – мы получили Независимость 24.02.2022 – мы узнали о ее настоящей цене! С Днем Нежелательности, Украина! Победим! Опубликовано Zhan Beleniuk Вторник, 23 августа 2022 г.

Напомним, накануне украинские спортсмены поздравили соотечественников с Днем флага.

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