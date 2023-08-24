Два ассиста Месси: "Интер" Майами с Кривцовым закамбэчил и вышел в финал Открытого кубка США (видео)

Клуб Дэвида Бекхэма в серии пенальти пробился в решающий матч турнира.

"Интер" Майами завоевал путевку в финал Открытого кубка США. В полуфинале команда аргентинского нападающего Лионеля Месси и защитника сборной Украины Сергея Кривцова по итогам серии пенальти обыграла "Цинциннати".

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. К середине второго тайма "Цинциннати" вел с разницей в два мяча, но майамцам удалось совершить камбэк. Две результативные передачи занес в свой актив Месси.

На 68-й минуте аргентинец подачей со штрафного нашел Леонардо Кампану, а тот головой переправил мяч в сетку.

Messi ▶️ Campana для выхода на борту! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

А на 90+7-й минуте Лео исполнил шикарный ассист из глубины поля, а Кампана ударом головой перевел игру в овертаймы.

Otro más de Leo para Leo en el minuto 97! pic.twitter.com/5n5JMsjS1T — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

В экстра-таймах команды обменялись голами. Как итог, ничья – 3:3. В серии пенальти подопечные Херардо Мартино одолели соперника со счетом 5:4. Месси выполнял свой удар первым и был точным.

Отметим, что это первый поединок Месси за американскую команду, в котором он не отметился голом. Всего в активе аргентинца 10 мячей и 3 ассиста в 8 матчах.

Что касается Кривцова, то украинец провел полный матч против "Цинциннати" и получил желтую карточку на 80-й минуте.

В финале Открытого кубка США "Интер Майами" сыграет с "Хьюстон Динамо". Поединок состоится 27 сентября.

Напомним, ранее "Интер Майами" выиграл первый трофей в клубной истории. Команда Месси и Кривцова завоевала Кубок лиг, в серии пенальти обыграв "Нэшвилл".

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