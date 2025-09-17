- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 2 мин
Два ассиста Судакова, победный гол Кащука: "Карабах" совершил суперкамбэк против "Бенфики" в ЛЧ
Азербайджанский клуб оформил историческую сенсацию в Лиссабоне.
Азербайджанский "Карабах" на выезде сенсационно победил португальскую "Бенфику" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:3.
Уже на 6-й минуте хозяева поля открыли счет – после подачи украинского полузащитника Георгия Судакова с углового отличился Энцо Барренчеа.
На 16-й минуте Судаков занес в свой актив второй ассист – на этот раз его разрезную передачу превратил в гол Вангелис Павлидис.
На 30-й минуте азербайджанская команда сократила отставание усилиями Леандро Андраде.
На старте второго тайма гости восстановили паритет во встрече – на 48-й минуте точный удар нанес Камило Дуран.
Развязка в этом драматическом поединке наступила на 86-й минуте. Украинский полузащитник Алексей Кащук, выйдя на замену, забил победный мяч в ворота "Бенфики", которые защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.
Следует отметить, что это первая победа азербайджанской команды в основном раунде Лиги чемпионов за всю историю.
Обзор матча "Бенфика" – "Карабах"
Будет добавлен в скором времени.
В следующем туре самого престижного еврокубка "Бенфика" 30 сентября на выезде встретится с английским "Челси", а "Карабах" 1 октября примет датский "Копенгаген".
В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.