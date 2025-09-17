Два ассиста Судакова, победный гол Кащука: "Карабах" совершил суперкамбэк против "Бенфики" в ЛЧ

Алексей Кащук / © Associated Press

Азербайджанский "Карабах" на выезде сенсационно победил португальскую "Бенфику" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:3 .

Уже на 6-й минуте хозяева поля открыли счет – после подачи украинского полузащитника Георгия Судакова с углового отличился Энцо Барренчеа.

На 16-й минуте Судаков занес в свой актив второй ассист – на этот раз его разрезную передачу превратил в гол Вангелис Павлидис.

На 30-й минуте азербайджанская команда сократила отставание усилиями Леандро Андраде.

На старте второго тайма гости восстановили паритет во встрече – на 48-й минуте точный удар нанес Камило Дуран.

Развязка в этом драматическом поединке наступила на 86-й минуте. Украинский полузащитник Алексей Кащук, выйдя на замену, забил победный мяч в ворота "Бенфики", которые защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

Следует отметить, что это первая победа азербайджанской команды в основном раунде Лиги чемпионов за всю историю.

Обзор матча "Бенфика" – "Карабах"

В следующем туре самого престижного еврокубка "Бенфика" 30 сентября на выезде встретится с английским "Челси", а "Карабах" 1 октября примет датский "Копенгаген".

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.