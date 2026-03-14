Два ассиста Цыганкова помогли "Жироне" с Ванатом разгромить "Атлетик" в Ла Лиге

Виктор Цыганков / facebook.com/gironafc

"Жирона" разгромила "Атлетик" Бильбао в домашнем матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 3:0 .

Уже на четвертой минуте встречи хозяева поля открыли счет — Уго Ринкон Лумбрерас забил после передачи украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

Во втором тайме подопечные Мичела укрепили свое преимущество — на 77-й минуте Аззедин Унахи отличился голом, ассистировал ему Клаудио Эчеверри.

На 90+2-й минуте каталонцы довели дело до разгрома — Цыганков отдал второй ассист, а Эчеверри забил гол.

Отметим, что Цыганков провел на поле весь матч. Еще один украинский футболист "Жироны" — форвард Владислав Ванат — также вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

Украинский голкипер "Жироны" Владислав Крапивцов весь поединок провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Жирона" — "Атлетик"

После этой победы "Жирона" (34 очка) поднялась на 12-е место в таблице Ла Лиги. "Атлетик" (35 баллов) находится на десятой позиции.

В следующем туре "Жирона" 21 марта на выезде сразится с "Осасуной", тогда как "Атлетик" днем позже примет "Бетис".