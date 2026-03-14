Два ассиста Цыганкова помогли "Жироне" с Ванатом разгромить "Атлетик" в Ла Лиге
Украинец отличился результативными передачами на 4-й и 90+2-й минутах игры.
"Жирона" разгромила "Атлетик" Бильбао в домашнем матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 3:0.
Уже на четвертой минуте встречи хозяева поля открыли счет — Уго Ринкон Лумбрерас забил после передачи украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
Во втором тайме подопечные Мичела укрепили свое преимущество — на 77-й минуте Аззедин Унахи отличился голом, ассистировал ему Клаудио Эчеверри.
На 90+2-й минуте каталонцы довели дело до разгрома — Цыганков отдал второй ассист, а Эчеверри забил гол.
Отметим, что Цыганков провел на поле весь матч. Еще один украинский футболист "Жироны" — форвард Владислав Ванат — также вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.
Украинский голкипер "Жироны" Владислав Крапивцов весь поединок провел на скамейке для запасных.
Обзор матча "Жирона" — "Атлетик"
После этой победы "Жирона" (34 очка) поднялась на 12-е место в таблице Ла Лиги. "Атлетик" (35 баллов) находится на десятой позиции.
В следующем туре "Жирона" 21 марта на выезде сразится с "Осасуной", тогда как "Атлетик" днем позже примет "Бетис".