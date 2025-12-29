Два человека погибли: Джошуа попал в серьезное ДТП

Энтони Джошуа / © Associated Press

Реклама

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который недавно нокаутировал блогера Джейка Пола, попал в серьезное ДТП.

Об этом сообщает Ring Magazine.

Авария произошла в Нигерии, откуда родом родители Эй Джея. Автомобиль Lexus, в котором находился британский боксер, столкнулся с грузовиком. Два человека погибли на месте.

Реклама

Сам Джошуа, который был пассажиром, получил незначительные травмы. На видео видно, как Энтони помогают выбраться из машины. Во время этого лицо боксера полно боли.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.

Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

После своей победы над блогером Энтони бросил вызов другому экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

Реклама

Напомним, ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера.