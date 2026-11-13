Два футболиста не помогут сборной Украины в матче Лиги наций против Северной Ирландии

Николай Шапаренко / © Associated Press

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Два футболиста сборной Украины — защитник Валерий Бондарь и полузащитник Николай Шапаренко — не сыграют в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

Об этом на пресс-конференции накануне поединка сообщил главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера.

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В то же время наставник национальной команды отметил, что в стартовом составе планируется выход вратаря Анатолия Трубина.

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"Завтра выйдет Анатолий Трубин. Еще будет одна тренировка, но у меня в планах его поставить на ворота. Что касается других игроков, то Николай Шапаренко плохо чувствует себя. И также Валерий Бондарь немного устал после многих матчей за клуб. Это все наши потери, остальные готовы выходить на поле", — сказал Мальдера на пресс-конференции.

Матч Северная Ирландия — Украина состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Северная Ирландия — Украина.

Команды уже встречались в третьем туре 2 октября, когда украинцы в номинально домашнем поединке в словацкой Трнаве разгромно проиграли со счетом 0:3.

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После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение в товарищеском матче.

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