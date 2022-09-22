Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед решающими матчами Лиги наций: какая причина

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин и полузащитник Виктор Коваленко не помогут национальной команде в двух заключительных поединках Лиги наций против Армении и Шотландии.

Оба игрока покинули лагерь "сине-желтых" после перенесенного матча 1-го тура группового этапа Лиги наций против Шотландии, который завершился разгромным выездным поражением украинцев.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Александр Петраков на пресс-конференции после игры.

Трубин отправится в молодежную сборную Украины, которая примет участие в плей-офф отбора на Евро-2023. За выход на континентальное первенство команда Руслана Ротаня сыграет против Словакии. Матчи состоятся 23-го и 27 сентября.

В свою очередь, у Коваленко диагностировали повреждение, которое и помешает ему сыграть за сборную Украины в следующих матчах.

"Остается ли Анатолий Трубин в расположении команды? Я принял решение, поблагодарил его. Он поедет на помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение команды Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма", - цитирует коуча "сине-желтых" официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что Петраков взял на себя вину за разгромное поражение от Шотландии в Лиге наций.

По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

В двух заключительных поединках Лиги наций-2022/23 команда Александра Петракова 24 сентября встретится с Арменией, а 27 сентября снова сыграет с Шотландией.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

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